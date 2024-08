Missbrauchsverdacht gegen evangelischen Pfarrer: Hausarrest

Die Familie des Mädchens – es handelt sich um Flüchtlinge – war im Haus des Pfarrers beherbergt worden. Wie die Ermittler rekonstruierten, soll es im Sommer 2023 zu den ersten Vorfällen gekommen sein. Das Mädchen sei oft allein mit dem Pfarrer gewesen. Bei einigen dieser Gelegenheiten habe er es belästigt.Nachdem das Kind seinen Eltern davon erzählt hatte, berichtete der Vater es anderen Mitgliedern der evangelischen Gemeinde. Als ein Mitglied den Pfarrer damit konfrontierte, soll dieser die Taten eingeräumt und erklärt haben, er fühle sich deshalb schrecklich.Zwischen April und Mai soll die Mutter ihre Tochter aber wieder in der Nähe des Geistlichen gesehen haben, obwohl ihm verboten worden sei, sie auf den Arm zu nehmen und sie in sein Zimmer zu lassen. Bei einem Treffen mit Gemeindemitgliedern im Juli soll der Mann unter dem Druck aller Anwesenden zugegeben haben, das Kind erneut belästigt zu haben. Der Vater zeichnete das Gespräch auf, es ist Teil der Ermittlungsakte.Der Geistliche reichte seinen Rücktritt vom Pastorenamt ein, jedoch mit der Einschränkung, dass dieser nur vorübergehend sein würde. Er steht derzeit in Trient unter Hausarrest. Das Mädchen bzw. die Familie wurde in einer anderen Unterkunft untergebracht.