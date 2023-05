„Mission Handwerk“: Neuer Podcast der Jugendhandwerker

Foto: © lvh

Mit Stolz stellen die Junghandwerker/innen im lvh ihren neuen Podcast „Mission Handwerk“ vor. Im Rahmen von verschiedenen Formaten werden bunte Themen viel Gesprächsplatz finden. So sprechen die jungen Unternehmer/innen beim „Couchratscher“ mit Experten über vielfältige Themen wie Mitarbeitergewinnung, Meisterausbildung, Nachhaltigkeit, Berufswettbewerbe und vieles mehr. In anderen Formaten wie „Pro & Contra“ geht es heiß, aber nicht böse her, wenn kontrovers diskutierte Themen wie neue Arbeitszeitmodelle oder Frauenquoten auf dem Tisch liegen.„Der Junghandwerker Podcast ist eine Plattform für Junghandwerker/innen, die sich mit aktuellen Themen und Herausforderungen im Handwerksbereich auseinandersetzen möchten. Mit Experteninterviews, Diskussionen und inspirierenden Geschichten bietet der Podcast wertvolle Einblicke und praxisnahes Wissen für alle Handwerksbegeisterten“, erklärt Priska Reichhalter, Vertreterin der Junghandwerker/innen im lvh.Der Podcast wird im Zweiwochenrhythmus veröffentlicht und verspricht somit regelmäßige Unterhaltung und interessante Insights für alle Handwerksbegeisterten. Die genauen Termine, Themen und Gäste des Podcast werden jeweils auf der Webseite der Junghandwerker/innen im lvh sowie in den sozialen Medien veröffentlicht. Keiner sollte die Möglichkeit verpassen, sich mit den neuesten Trends und Entwicklungen im Handwerksbereich vertraut zu machen und von den Erfahrungen renommierter Experten zu profitieren. Der Podcast wird über alle gängigen Streamingportale sowie auf der Webseite verfügbar sein.„Lasst euch von unserem neuen Junghandwerker Podcast begeistern und begleitet uns auf einer spannenden Reise durch die Welt des Handwerks. Seid dabei, wenn wir gemeinsam Wissen teilen, voneinander lernen und das Handwerk in all seinen Facetten beleuchten“, so die beiden Junghandwerker Simon Volgger und Patrick Gampenrieder.