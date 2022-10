Mit 106 km/h durch 40er-Zone: Führerschein weg, saftige Strafe

Die Verkehrspolizei hat am Wochenende verstärkt in Bozen kontrolliert. Dabei ging den Beamten ein Raser ins Netz. Dieser war mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, fuhr 106 km/h statt der erlaubten 40. Er wurde angehalten: Geldbuße und Führerscheinentzug sind die Folge.Fast 1000 Geschwindigkeitsüberschreitungen sind bei den verstärkten Kontrollen festgestellt worden. Die Ordnungskräfte werden auch in den nächsten Wochen vermehrt kontrollieren.