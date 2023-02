Mit Drohen beim Löscheinsatz am Marlinger Berg

Bei den Löscharbeiten kommen auch Drohnen zum Einsatz. - Foto: © videoaktiv

standen in den vergangenen Tagen rund 900 Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen am Marlinger Berg im Einsatz. Das Feuer hatte sich bereits vor genau einer Woche entflammt und hatte sich in den folgenden Tagen weit ausgebreitet ( Lesen Sie hier mehr dazu ).Seit Sonntagnachmittag ist der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern aber an. ( Lesen Sie hier ein Interview mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Marling, Andreas Gögele ).Auch am heutigen Samstag sind die Freiwilligen Feuerwehren von Marling und Burgstall, sowie Einsatzkräfte des CNSAS Meran am Marlinger Berg mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zum Einsatz kommen dabei auch Drohnen, die letzte Glutnester aus der Luft lokalisieren können.