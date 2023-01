Mit gefälschten Dokumenten über den Brenner: 35-Jähriger angezeigt

Am gestrigen Dienstagabend kontrollierten Beamte der Staatspolizei eine Reihe von Personen an Bord eines EC-Zuges aus München. Dabei wies sich ein Mann mit einem französischen Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung aus.Eine erste Prüfung der Dokumente sowie das Verhalten des Mannes erweckten sofort den Verdacht der Polizisten. Sie forderten ihn daher auf, ihnen für eine genauere Untersuchungen aufs Revier zu folgen. Dabei erwiesen sich beide Dokumente als Fälschung und wurden beschlagnahmt.Als der Mann mit den Beweisen für den Sachverhalt konfrontiert wurde, gab der 35-jähriger marokkanischer Staatsbürger zu, illegal in die Europäische Union eingereist zu sein. Die Dokumente habe er für 5000 Euro gekauft habe. Für ihn setzte es eine Anzeige.