Mit gestohlener Ware unterwegs: 3 Anzeigen

Bei der ersten Person, die von den Carabinieri wegen Hehlerei angezeigt wurde, handelt es sich um einen 32-jährigen italienischen Staatsbürger, der bereits polizeilich bekannt ist.Die Ermittler trafen ihn in Eppan mit einem Fahrrads von beträchtlichem Wert – rund 2800 Euro – an, das bereits im August 2021 als gestohlen gemeldet worden war.Der rechtmäßige Besitzer des Mountainbikes hatte den Mann bemerkt, der auf seinem Fahrrad unterwegs war und umgehend den Notruf gewählt. Eine Kontrolle der Carabinieri bestätigte schließlich seinen Verdacht: Tatsächlich handelte es sich um das gestohlene Fahrzeug, das wieder an den Besitzer zurückgegeben werden konnte.Im zweiten Fall hingegen intervenierten die Carabinieri am Bozner Bahnhofsplatz, wo 2 Personen mit vermutlich gestohlenen Waren gemeldet worden waren. Vor Ort stellten die Ermittler fest, dass es sich dabei um 2 Nicht-EU-Bürger ohne festen Wohnsitz handelte.Eine Kontrolle brachte ans Licht, dass die beiden tatsächlich Kleidungsstücke zweifelhafter Herkunft bei sich hatten, für die sie keinen Kaufnachweis erbringen konnten. Einige der beschlagnahmten Kleidungsstücke trugen noch das Etikett des Ladens. Außerdem stellte sich heraus, dass einer der beiden Männer nicht berechtigt war, in italienisches Staatsgebiet einzureisen: Er wurde wegen „illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt im italienischen Hoheitsgebiet“ angezeigt.