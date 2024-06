Mit Waffen und Drogen erwischt – Anzeige durch Carabinieri

Der Mann geriet bei einer Kontrolle der Carabinieri am gestrigen Mittwochnachmittag ins Visier der Ermittler: Sie trafen den ausländischen Staatsbürger in einem illegalerweise zwischen der Rom- und der Trient Straße aufgebauten Zelt an.Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Carabinieri rund 6 Gramm Haschisch und Marihuana 3 Messern unterschiedlicher Größe in seinem Besitz.Sowohl die Drogen als auch die Messer wurden beschlagnahmt. Der mann wurde bei der Staatsanwaltschaft wegen „illegalen Mitführens von Waffen oder gefährlichen Gegenständen“ angezeigt. Zudem meldeten ihn die Carabinieri bei der zuständigen Verwaltungsbehörde als Drogenabhängigen.