Mitarbeiter und Kunden im Supermarkt bespuckt: Mann festgenommen

Die Ordnungshüter wurden am späten Dienstagnachmittag alarmiert. Ein offensichtlich betrunkener Mann soll in einem Supermarkt in Bozen Kunden belästigt haben. Als ein Mitarbeiter den Marokkaner aufforderte, das Geschäft zu verlassen, bespuckte dieser sowohl den Bediensteten, als auch Kunden.Als die Carabinieri vor Ort eintrafen versuchte sich der Marokkaner vom Ort des Geschehens zu entfernen. Die Ordnungshüter hielten den vorbestraften Mann an und forderten seine Dokumente.Der 24-Jährige leistete Widerstand, konnte jedoch überwältigt werden. Für den Marokkaner, der sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Italien aufhält, klickten die Handschellen. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.

stol