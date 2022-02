Mitten in der Nacht: Auto von Restaurantbesitzer geht in Flammen auf

Ein lauter Knall hat einen Mann in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr aus dem Schlaf gerissen: Ein Auto, das in einem Innenhof unterhalb seiner Wohnung geparkt war, ging in Flammen auf. Die Berufsfeuerwehr ermittelt.