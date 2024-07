Mitterolang: Kellerraum des Gandlerhofes in Vollbrand

Flammen griffen nicht auf restliches Gebäude über

Gegen 7 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Mitterolang , Oberolang und Niederolang zu einem Vollbrand an den westlichen Dorfrand von Mitterolang gerufen: In einem Kellerabteil auf dem Gandlerhof war ein Brand ausgebrochen.Durch das rasche Einschreiten der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden und die Flammen griffen nicht auf das restliche Gebäude über. Der Sachschaden hält sich in Grenzen, verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand.Der genaue Brandhergang ist noch unklar, die Lage vor Ort ist unter Kontrolle. Derzeit sind die Einsatzkräfte noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.