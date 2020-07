Mobile „Brücke“, die Leben retten kann

Das Bozner Krankenhaus verfügt jetzt über 2 ECMO-Geräte, die die Atem- und Herzfunktion von Patienten übernehmen und so die Zeit bis zu einem Eingriff oder bis eine Therapie greift, überbrücken können.Der etwa 30-jährige Patient war nach einem schwersten ausgedehnten Herzinfarkt vom Notarzt ins Bozner Spital gebracht worden. In einem etwa einstündigen Eingriff wurde er an die ECMO angeschlossen, erfolgreich reanimiert und stabilisiert.Am Samstag gleich eine weitere Premiere: „Weiterhin an der ECMO wurde der Patient vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 nach Innsbruck ins herzchirurgische Zentrum geflogen“, sagt Dr. Marc Kaufmann, Primar des Dienstes für Rettungs- und Notfallmedizin.

