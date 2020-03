Mobiles Krankenhaus unterwegs nach Italien

Das Frachtflugzeug wird etwa 20 Tonnen medizinischer Ausrüstung, eine speziell für COVID-19 entwickelte Spezialstation für die Beatmung und 32 Spezialisten für den Katastrophenschutz transportieren. Dazu zählen Atemtherapeuten, Ärzte und Krankenschwestern. Das mobile Krankenhaus wird in der Nähe von Mailand errichtet, wo die Coronavirus-Pandemie die lokale medizinische Infrastruktur überfordert hat und viele Familien keinen Zugang zur Intensivpflege haben.Samaritan's Purse hat den Ausbruch von COVID-19 von Anfang an genau beobachtet. „Wir gehen nach Italien, um im Namen Jesu lebensrettende Pflege für Menschen zu leisten, die leiden“, sagte Franklin Graham, Präsident von Samaritan's Purse.„Es gibt viel Angst und Panik in der Welt, aber wir vertrauen auf Gott - und wir wollen diese Hoffnung mit anderen teilen. Bitte beten Sie weiterhin für alle, die von dieser globalen Gesundheitskrise betroffen sind, und für unser medizinisches Team, das darauf reagiert“, so Graham.Während des Einsatzes von Samaritan's Purse in Italien überwacht das Katastrophenschutzteam weiterhin die sich entwickelnde Situation und ist bereit, bei Bedarf in anderen Gebieten zu reagieren. Die Experten für Infektionskrankheiten der Organisation haben in Koordination mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem US-amerikanischen Zentrum für Seuchenbekämpfung und –prävention (CDC) zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass das Team die notwendigen Vorkehrungen trifft.Weitere Informationen zur aktuellen Hilfe unter www.die-samariter.org/corona. Spenden sind erbeten auf Konto IBAN: DE 12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: Corona-Hilfe / Projektnr. 470050. Samaritan’s Purse trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Spenden sind in Deutschland und Österreich steuerlich abzugsfähig.Samaritan's Purse e. V. – Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen - insbesondere an Orten, an denen nur wenig andere arbeiten. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Chris Weeks geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Boone (US-Bundesstaat North Carolina) engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen. Weitere Informationen finden Sie auf www.die-samariter.org.

