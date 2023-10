Monatelang auf Reisepass warten – um ihn dann gar nicht abzuholen

Am vergangenen Dienstag nutzten insgesamt 220 Bürgerinnen und Bürger in Südtirol die Chance, ihren Reisepass schneller zu erhalten, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Wie berichtet, hat die Bozner Quästur in den letzten Monaten immer wieder zusätzliche Termine angeboten, um der großen Nachfrage nach Reisepässen nachzukommen. So bestand auch am vergangenen Dienstag die Möglichkeit, einen Termin in der Bozner Quästur oder in den Kommissariaten von Meran, Brixen, Brenner und Innichen Online vorzumerken.Gleichzeitig merkte die Quästur aber an, dass dort und in den verschiedenen Kommissariaten auch 329 bereits gedruckte Reisepässe seit mindestens 3 Monaten aufliegen, die von den Antragstellern nie abgeholt wurden.Darüber hinaus erinnern die Behörden daran, dass die Pässe bei Dringlichkeit, etwa aus gesundheitlichen oder Arbeits- und Studiengründen, unverzüglich ausgestellt werden.