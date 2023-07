Mont Blanc: Deutscher Bergsteiger stürzt mehrere Meter in den Tod

Suche nach 2 italienischen Bergsteigern bisher ergebnislos

Der Mann war mit einem Kletterpartner, einem 68-jährigen Deutschen, unterwegs, als er mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Die Leiche konnte am Montag geborgen werden. Schlechtes Wetter hatte die Suchaktion am Wochenende erschwert.Erst am Sonntagnachmittag gelang es den norditalienischen Rettern, die Leiche zu lokalisieren. Der Kletterpartner des Toten war unversehrt.Auf dem Mont Blanc werden seit einer Woche 2 italienische Bergsteiger im Alter von 48 und 63 Jahren vermisst. Wegen des schlechten Wetters war die Suchaktion nach ihnen am Donnerstag aufgegeben worden.Am Montag wurde mit einem Hubschrauber wieder die Suche aufgenommen, bisher ergebnislos.