Montan: 15-Jährige auf Zebrastreifen von Mercedes angefahren

Kurz nach 18.30 Uhr ging der Notruf ein: Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert.Im dichten Abendverkehr hatte der graue Wagen der Marke Mercedes das 15-jährige Mädchen angefahren, als es gerade die Straße überquerte. Zum Unfallhergang ermitteln die Carabinieri von Neumarkt. Ersten Informationen zufolge war das Mädchen an der Haltestelle aus dem Bus gestiegen und hatte die Straße auf dem Zebrastreifen überquert. Das Auto kam aus gleicher Richtung wie der Bus, den die 15-Jährige gerade verlassen hatte.Umstehende leisteten sofort Erste Hilfe: Als die Männer der Freiwilligen Feuerwehr von Montan und Retter des Weißen Kreuzes eintrafen, lag die Verletzte am Boden, war aber bei Bewusstsein. Sie übernahmen die Erstversorgung vor Ort.Die Wehrleute kümmerten sich darum, dem Hubschrauber einen sicheren Landeplatz auf einer Wiese – etwa 50 Meter vom Unfallort entfernt – abzusperren. Mit dem Rettungswagen wurde das Mädchen dorthin gebracht und schließlich an Bord genommen. Notarzt und Hubschraubersanitäter übernahmen die weitere Versorgung der 15-Jährigen und flogen sie nach Bozen ins Krankenhaus. Wie sich herausstellte, hatte sie eine leichte Gehirnerschütterung erlitten.Die Freiwillige Feuerwehr von Montan räumte die Unfallstelle. Die Dolomitenstraße musste wegen des etwa einstündigen Einsatzes kurz gesperrt werden.