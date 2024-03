Montan: 29-Jähriger wegen Besitz von Einbruchswerkzeug angezeigt

Einbruchswerkzeug im Kofferraum

Im Rahmen der täglichen Kontrollen der Carabinieri im Unterland fiel den Beamten gegen 21 Uhr in Montan ein verdächtiges Fahrzeug auf, wie aus einer Aussendung der Carabinieri Neumarkt hervorgeht.Daraufhin kontrollierten die Beamten das Fahrzeug. An Bord befanden sich 3 ausländische Staatsbürger, von denen 2 obdachlos und vorbestraft waren. Ein 29-jähriger Mann saß hinter dem Steuer.Da die Fahrzeuginsassen keinen triftigen Grund für ihre Anwesenheit in dem Gebiet angeben konnten, beschlossen die Carabinieri , die Männer zu durchsuchen. Im Kofferraum fanden die Beamten schließlich Einbruchswerkzeug.Den Besitz des Einbruchwerkzeugs konnte der Fahrer nicht rechtfertigen. Daraufhin wurde der vorbestrafte Mann angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.