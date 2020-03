Mord in Eppan: Besser hinhören und hinschauen

Leider steht auch in Südtirol Gewalt gegen Frauen auf der Tagesordnung. Die Bandbreite ist vielfältig: häusliche Gewalt, ökonomische Gewalt, sexualisierte Gewalt bis hin zum Mord. „Gewalt hat viele Dimensionen und immer wieder fragen wir uns nach dem „Warum„. Was müssen Frauen erleiden? Warum müssen Frauen sterben? Es ist schockierend.Die Zahl der Frauenmorde steigt massiv. Wir brauchen noch mehr Aufklärung, noch mehr Sensibilisierung, noch mehr Hilfsangebote“, fordert die Landtagsabgeordnete. Gewalt an Frauen beginnt oft subtil. Mit Beleidigungen fängt es an, oft folgen Herabwürdigungen, Unterdrückung und körperliche Gewalt. „Wie weit es gehen kann, erfahren wir immer wieder. Jede und jeder von uns muss achtsamer sein, wir müssen nachfragen, wenn wir vermuten und wir müssen nachfragen, wenn wir uns sorgen. Wir müssen reden und zuhören, wenn wir Signale erhalten. Und vor allem müssen potentielle Opfer besser vor Gewalt geschützt werden!

stol