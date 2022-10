Mordalarm: 35-Jährige liegt tot in ihrer Wohnung – keine Spur vom Ehemann

Leichnam in Decken eingewickelt

Noch vor 3 Wochen postete Alexandra Elena Mocanu (im Bild mit ihrem Ehemann) dieses Bild auf Facebook.

Kellnerin in einer Bar in Bozner Einkaufszentrum

Zeugen berichteten von mehreren Versuchen der Einsatz- und Ordnungskräfte im Laufe des gestrigen Sonntags, sich Zugang zur Wohnung im 5. Stock zu verschaffen.Gegen 16 Uhr brachen sie schließlich die Wohnungstür auf – und machten die makabere Entdeckung: Wie Nachbarn berichteten, soll der Leichnam der jungen Frau in Decken eingewickelt gewesen sein. Die eingerückte Notärztin konnte nur noch den Tod der Rumänin feststellen.Innerhalb kurzer Zeit wurde die Spurensicherung der Staatspolizei vorstellig, die sich gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mehrere Stunden lang in der Wohnung aufhielt.Beim Opfer dürfte es sich um Alexandra Elena Mocanu handeln, eine Rumänin, die zuvor in Verona gelebt hatte und seit einigen Monaten in Bozen wohnhaft ist.Die 35-Jährige arbeitete als Kellnerin in der Bar eines Bozner Einkaufszentrums. Bekannte beschrieben sie als herzensgute Frau, die ihrer Arbeit stets mit Fleiß nachging und sich gegenüber Kunden und Kollegen immer höflich verhielt.Über den möglichen Tathergang schweigt sich Staatsanwältin Claudia Andres aus – fest steht nur, dass Mocanu verheiratet war, und zwar mit einem albanischen Staatsbürger, von dem allerdings jede Spur fehlt.