Mordfall Barbara Rauch: Kein verkürztes Verfahren für Oberhauser

Er ist angeklagt, am 9. März 2020 in Eppan Barbara Rauch (28) ermordet zu haben. Ab 6. Juli muss sich Lukas Oberhauser (25) deshalb vor dem Bozner Schwurgericht verantworten. Auch der Vorwurf des Stalking steht im Raum, die Verfahren wurden am heutigen Donnerstag zusammengelegt.