Mordfall Mocanu: Haftsenkung auf 14 Jahre angepeilt

Verteidigung peilt massive Reduzierung des Strafmaßes an

hatte das Schwurgericht den albanischstämmigen Avni Mecja für schuldig befunden, am 22. Oktober 2022 Alexandra Mocanu aus Rumänien in ihrer Wohnung in der Bozner Trieststraße mit 2 Hammerschlägen getötet zu haben. Das Gericht hatte die erschwerenden Umstände – Mocanu war Mecjas Lebensgefährtin und er hatte sie 2 Jahre zuvor gestalkt – als gleichwertig mit den mildernden eingestuft, was Mecja vor lebenslanger Haft verschonte.Geglaubt hat das Gericht Mecjas Schilderung des Tathergangs aber nicht. Der 27-Jährige hatte erklärt, Alexandra Mocanu habe einen Mauerhammer nach ihm geworfen und sich dann von ihm weggedreht. Er habe den Hammer aufgefangen und im Affekt zugeschlagen.Das Gericht wertete dies als Schutzbehauptung: Es sei wahrscheinlich, dass Mecja auf Mocanus Kopf eingeschlagen habe, als sie im Bett lag und vielleicht schon schlief. Zeugen hätten Mecjas Eifersucht bestätigt, er habe Mocanu kontrolliert, ihre Anrufe abgehört und sie beschattet.Mecjas Verteidiger Massimo Dal Ben peilt eine massive Reduzierung des Strafmaßes für seinen Mandanten an, der in Verona inhaftiert ist. Avni Mecja habe immer die Wahrheit gesagt – über seine Gefühle für Mocanu , seine Fahrt nach Albanien nach der Tat, seinen Anruf bei den Carabinieri und seine Nachricht an die Stadtpolizei, damit Mocanus Leichnam gefunden würde, den Ort, wo er den Hammer weggeworfen habe – und das von Anfang an, als er noch nicht mit seinem Verteidiger gesprochen hatte. Weshalb hätte er gerade über den Tathergang lügen sollen? fragt Dal Ben. Ohne Mecjas Aussagen wäre das Verfahren ein reiner Indizienprozess gewesen – ohne Waffe, Fingerabdrücke oder Motiv.Der erschwerende Umstand des Stalkings sollte fallen gelassen werden. Zwischen Mocanus Anzeige in Verona – die sie bereits tags darauf zurückgezogen hatte – und dem Mord lagen 2 Jahre: Es gebe keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Tötungsdelikt und dem vorhergegangen Stalking, weshalb letzteres laut Höchstgericht nicht erschwerend vorgehalten werden könne. Mocanu sei Mecja aus eigener Entscheidung nach Bozen gefolgt. Sie habe keine Angst vor ihm gehabt, da sie wusste, dass sie Mecja bei jeglicher Gewalttätigkeit hätte ins Gefängnis bringen können, weil er durch das Zusammenleben mit ihr sein Annäherungsverbot an sie verletzte.Auch solle das Gericht Mecja den mildernden Umstand der Provokation gewähren, der „das Handeln im Zorn, hervorgerufen durch das unrechte Tun eines anderen“, auch über einen längeren Zeitraum vorsieht (Art. 62, Absatz 2 StGB). Mocanu sei berechnend gewesen, habe gelogen, Mecja nachweislich betrogen und habe ihn aus der Wohnung werfen wollen.Zusammenfassend rechnet Dal Ben in seinem Schriftsatz ans Oberlandesgericht in Bozen, wo der Fall verhandelt wird, vor, dass – falls von der Mindeststrafe für Mord (21 Jahre Haft) ausgegangen würde und die allgemein mildernden Umstände als vorrangig eingestuft würden – sich das Strafmaß um ein Drittel reduzieren würde – auf 14 Jahre Haft. Ein Termin für das Berufungsschwurgerichtsverfahren dürfte bald festgesetzt werden.