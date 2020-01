Mordfall Obrist: 30 Jahre Haft für Badr Rabih bestätigt

Das Berufungsschwurgericht am Oberlandesgericht in Bozen hat sich am Dienstag erneut mit dem Mordfall Marianne Obrist befasst. Im Dezember 2018 wurde der 34-jährige Lebensgefährte Obrists, Badr Rabih, in Bozen zu 30 Jahren Haft verurteilt. Am Dienstag wurde nun das Urteil aus erster Instanz bestätigt.