Mordverdacht in Meran: Heute soll Obduktion stattfinden

Die Tat soll in einer Mitarbeiterwohnung in der Landeshotelfachschule Kaiserhof passiert sein.Nachdem der Lebensgefährte der 39-Jährigen den Notruf abgesetzt hat, wurde die Frau in der Nacht auf Sonntag mit schweren inneren Verletzungen ins Krankenhaus von Meran eingeliefert, wo sie kurze Zeit später starb (Hier lesen Sie mehr dazu). Da den Ärzten die Verletzungen verdächtig vorkamen, alarmierten sie Carabinieri und die Staatsanwaltschaft. Diese haben in der Folge entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Im Raum steht der Verdacht auf Mord bzw. Körperverletzung mit Todesfolge.Die genaue Todesursache soll eine Obduktion ergeben, die die Staatsanwaltschaft am Sonntag angeordnet hatte und die heute an der Leiche 39-Jährigen durchgeführt werden soll.