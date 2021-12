Morter: Brand in Wohngebäude – Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Erstalarmierung erfolgte gegen 6.15 Uhr: In Einem Wohnhaus in der Ortschaft Morter war ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits die Flammen aus den Fenstern der Wohnung. Es kam zu starker Rauchentwicklung.Aktuell sind rund 100 Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehren von Goldrain, Morter, Schlanders, Göflan und Latsch mit den aufwendigen Löscharbeiten beschäftigt und versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.Die Löscharbeiten werden nach Informationen der Feuerwehr noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Was den Brand ausgelöst hat, ist zur Zeit noch unklar.Im Einsatz stehen außerdem das Weiße Kreuz und die Behörden.

