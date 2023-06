Motorradfahrer (48) weiter in Lebensgefahr: Auf Intensivstation

Gegen 15.20 Uhr stießen am Mittwoch auf der Stilfser-Joch-Straße in einer Kurve zwischen Prad und der Stilfser Brücke das Motorrad des 48-jährigen R. M. aus Jena und ein Pkw mit 2 Deutschen an Bord zusammen. Der deutsche Motorradfahrer stürzte so schwer, dass er sich ein Polytrauma zuzog. Die Pkw-Insassen, 2 Deutsche, wurden beim Aufprall leicht verletzt. STOL hat berichtet. Sofort wurde über die Landesnotrufzentrale 112 die Rettungskette in Gang gesetzt. Das Weiße Kreuz Prad und Sulden, die Freiwillige Feuerwehr Prad und Stilfs, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Carabinieri waren in kürzester Zeit vor Ort.Der deutsche Motorradfahrer musste intubiert werden und wurde mit schwersten Verletzungen ins Bozner Krankenhaus geflogen. Der 48-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Am Donnerstag hieß es, man enthalte sich der Prognose.Das Weiße Kreuz Prad brachte die beiden deutschen Pkw-Insassen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Schlanders.