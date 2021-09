Motorradfahrer bei Unfall auf Völser Straße verletzt

Der Unfall passierte in der Galerie nahe der Abzweigung in Richtung Tiers.Der etwa 60-jährige Motorradfahrer aus Deutschland war in Richtung Völs unterwegs, der Pkw in Richtung Bozen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und erlitt mittelschwere Verletzungen. Er musste vom Weißen Kreuz Seis ins Bozner Krankenhaus gebracht werden.Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr von Völs am Schlern und die Carabinieri.

stol