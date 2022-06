Motorradfahrer im Blick: Unregelmäßigkeiten festgestellt

Vom 30. Mai bis zum heutigen 16. Juni hat die Verkehrspolizei Bozen 13 Patrouillen entsandt, die insgesamt 111 Motorräder und 30 Autos kontrolliert und dabei 85 Verkehrsverstöße, darunter 47 Geschwindigkeitsübertretungen, festgestellt haben. Die übrigen 38 Verstöße betrafen die Nichtbeachtung von Straßenmarkierungen, rücksichtsloses Überholen und Unregelmäßigkeiten bei der Dokumentation.Bei einer gezielten Kontrolle durch eine Streife der Verkehrspolizei Brixen wurde am Donnerstagabend in Brixen ein Motorradfahrer angehalten: Das Kennzeichen seiner Maschine war so montiert, dass es sich bewegen und daher auch verbergen ließ.Die Beamten zogen den Zulassungsschein ein.