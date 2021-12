Mühlen in Taufers: Frontalcrash fordert 2 Verletzte

Kurz nach 18.30 Uhr krachten nach der Industriezone in Mühlen in Taufers, knapp vor der Geraden – der Uttenheimer Länge – aus ungeklärten Umständen 2 Pkw frontal zusammen.Die beiden Pkw-Lenker, 2 Männer aus dem Tauferer Tal, verletzten sich leicht bzw. mittelschwer. Das Weiße Kreuz kümmerte sich um die Erstversorgung der Verletzten und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr von Mühlen in Taufers erledigte die Aufräumarbeiten.Im Einsatz stand auch die Straßenpolizei.

am