Mutter beim Stillen eingeschlafen – Neugeborenes erdrückt

Das Neugeborene wurde laut ersten Informationen von der Mutter erdrückt, als sie beim Stillen einschlief. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 8. Jänner in der Gynäkologie des Krankenhauses Pertini in Rom. Nun hat der Staatsanwalt eine Autopsie angeordnet.Die Staatsanwaltschaft will überprüfen, ob die Mutter vom Personal des Krankenhauses richtig versorgt wurde. Die 30-jährige Mutter habe das Krankenhauspersonal am späten Nachmittag des 7. Jänners gebeten, länger bei ihrem Kind bleiben zu dürfen, nachdem sie es gestillt hatte.In der Nacht fand eine Krankenschwester dann das leblose Neugeborene neben der schlafenden Mutter. Die Wiederbelegungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.