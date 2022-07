Mutter festgenommen: 16 Monate altes Kind 6 Tage allein gelassen – tot

Die Leiche des Kindes wurde in der Wohnung der Mutter im östlichen Mailänder Bezirk Mecenate aufgefunden.Die Frau hatte vergangene Woche das Kind alleine zurückgelassen, um ihren Freund zu besuchen, der in der Provinz Bergamo lebt. Der Mann ist nicht der Vater des Kindes.Die Leiche lag in einem Feldbett, in der Nähe fanden die Ermittler eine Milchflasche und ein zur Hälfte geleertes Fläschchen mit Betäubungsmittel.„Es war mir bewusst, dass das Kind sterben könnte“, sagte die Frau dem ermittelnden Mailänder Staatsanwalt Francesco De Tommasi. Die Mutter, die nicht polizeibekannt ist, hatte bislang nicht unter psychischen Problemen gelitten.