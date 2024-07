Mutter und Sohn tot im Gardasee entdeckt

Nachdem Hanna Shabratska und ihr Sohn Oleksiy einen Tag am Ufer des Gardasees verbracht hatten und nicht mehr nach Hause zurück gekehrt waren, hat der Ehemann am Dienstag Alarm geschlagen und die Carabinieri gerufen.Die Suchaktion konzentrierte sich auf die Gegend rund um Punta Lido bei Riva del Garda, wo die Mobiltelefone von Mutter und Sohn geortet werden konnten. Im Einsatz standen die Carabinieri von Riva del Garda, die Feuerwehr, die Küstenwache, die Polizei und die Taucher der Spezialeinheit der Berufsfeuerwehr Trient.Am heutigen Mittwoch folgte schließlich die traurige Gewissheit: Mutter und Sohn wurden beide tot im Wasser des Gardasees gefunden.Oleksiy und seine Mutter Hanna Shabratska stammen aus der Ukraine, waren aber in Rovereto ansässig.