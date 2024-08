Mysteriöse Lichtschweife am Himmel: Was heute Nacht über Südtirol los war

David Gruber ist Astrophysiker und Direktor des Naturmuseums. - Foto: © DLife/DF

Ein Starlink-Satellit, der die Erde mit Internet versorgt. - Foto: © shutterstock

Starlink-2382 reentered at 1929 UTC Aug 27 over France, Switzerland and N Italy; also seen from Germany pic.twitter.com/fTfS3jBkXD — Jonathan McDowell (@planet4589) August 27, 2024

Heute startet Mission

Der mysteriöse Lichtschweif am Himmel „war keine natürliche Erscheinung, weil die Teile zu langsam unterwegs waren und es extrem lange geleuchtet hat. Das Phänomen ist in Frankreich, in der Schweiz, in Deutschland, in Norditalien sowie in Südtirol beobachtet worden, und viele Menschen hatten sogar Zeit, das Handy herauszunehmen, um den Schweif zu filmen. Es wurde deswegen gleich ein Satellitenabsturz vermutet“, sagt der Astrophysiker, David Gruber Wenig später kam die Bestätigung. Der abgestürzte Satellit gehörte der Firma SpaceX von Elon Musk und war Teil des Starlink-Netzwerks. Durch Starlink versorgt das amerikanische Unternehmen die Welt mit Internet. Zum Beispiel wird es in der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands genutzt. Das Netzwerk besteht aus knapp 7000 Satelliten, die um die Erde kreisen.„Ob der Absturz des Satelliten geplant war oder ob es sich um einen Fehler handelt, ist eine gute Frage, die derzeit noch unbeantwortet ist“, sagt der Astrophysiker. „Es kann schon sein, dass einer der vielen Starlink-Satelliten defekt war und abstürzte.“Solche Satellitenabstürze könnten gefährlich sein, weil Teile auf die Erde fallen könnten. „Dieser Satellit war aber nicht sehr groß und verglühte wahrscheinlich vollständig in der Atmosphäre. Trümmerteile des Starlink-Satelliten, die die Erde erreicht hätten, sind mir jedenfalls nicht bekannt“, erklärt Gruber.Der Satellit sei zunächst über Frankreich geflogen, dann über die Schweiz und schließlich über den Gardasee, bis er schlussendlich vollständig verglühte. In Südtirol sei es deswegen nicht gefährlich gewesen. „Man muss schon sehr viel Pech haben, wenn man von einem herabfallenden Satellitenteil getroffen wird“, sagt Gruber.Am heutigen Mittwoch will das Unternehmen SpaceX erstmals Astronauten in eine besonders hohe Umlaufbahn um die Erde bringen (STOL hat berichtet). Bei der für maximal fünf Tage geplanten Mission „Polaris Dawn“ sollen sich die vier Besatzungsmitglieder nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral bis zu 700 Kilometer von der Erde entfernen. Mit dem Satellitenabsturz habe das aber nichts zu tun, so Gruber.