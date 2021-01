Nach 44 Jahren: Gestohlene Statue kehrt nach Südtirol zurück

44 Jahre nach dem Diebstahl einer hölzernen Statue des heiligen Josef aus der Glaninger Pfarrkirche haben die Carabinieri der Abteilung zum Schutz von Kulturgütern aus Udine das Diebesgut als Kaufangebot auf einer Internetplattform gefunden. Am Donnerstag wurde sie an die Kirche in Glaning zurückerstattet.