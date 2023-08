Nach brutaler Bluttat: Schlanders unter Schock

Im Zentrum von Schlanders brutal ermordet

Der Verdächtige Omer Cim (28).

Durch Schüsse auf die Reifen des Autos gelang es den Beamten auf der Höhe des Haider Sees, den Wagen des jungen Mannes stoppen.

„Diese Tat muss Konsequenzen nach sich ziehen“

Die furchtbare Serie von Frauenmorden in der Region will nicht enden: Erst vor gut einer Woche wurde die 61-jährige Iris Setti in Rovereto Opfer eines brutalen Angriffs. Im Februar dieses Jahres wurde die 39-jährige Sigrid Gröber in Meran Opfer einer Bluttat. Allein in Südtirol wurden in den vergangenen 3 Jahren 8 Frauen Opfer einer Bluttat (Hier lesen Sie mehr zu Frauenmorde in Südtirol und Italien). Am gestrigen Sonntag wurde im Vinschgau wieder ein junge Frau Opfer einer schrecklichen Bluttat: Nachdem die Mutter ihre Tochter Celine Frei Matzohl (21) am Sonntagmorgen als vermisst gemeldet hatte, machten sich die Carabinieri auf zur Wohnung ihres Ex-Partners.Dort machten sie dann eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden die Leiche der 21-Jährigen. Die junge Frau war in einer Wohnung im Zentrum von Schlanders brutal ermordet worden.Als dringend tatverdächtig wurde ihr Ex-Freund, der türkischstämmige Omer Cim, eingestuft. Nach dem 28-Jährigen wurde sofort eine Großfahndung eingeleitet. Der gesamte Vinschgau wurde am Sonntag nach dem jungen Mann abgesucht. Auch ein Hubschrauber der Finanzpolizei stieg auf, um die Carabinieri bei der Suche nach dem Flüchtigen aus der Luft zu unterstützen.Gegen 17 Uhr entdeckte eine Carabinieristreife den Flüchtigen dann in der Nähe von Graun. Der 28-Jährige versuchte wohl mit seinem Auto das Land zu verlassen. Durch Schüsse auf die Reifen des Autos gelang es den Beamten auf der Höhe des Haider Sees, den Wagen des jungen Mannes stoppen. Cim verlor die Kontrolle über seinen Pkw, geriet über die Fahrbahn hinaus woraufhin sich der Wagen überschlug und seitlich auf einer Wiese liegen blieb.Omer Cim wurde festgenommen und im Laufe des Sonntagabends in das Gefängnis von Bozen gebracht. Der Verdächtige hat sich bisher zum Tathergang und zu den Tatgründen nicht geäußert. Die Haftprüfung wird voraussichtlich am Mittwoch stattfinden. Für diesen Tag ist auch die Obduktion des Opfers vorgesehen.Die schreckliche Tat rief sofort Reaktionen aus den verschiedenen politischen Lagern hervor: „Südtirol hat ein Gewaltproblem, das unterschiedliche Gesichter kennt und sich nun wieder in seiner unfassbarsten Art gezeigt hat“, so die Obfrau der Freiheitlichen, Sabine Zoderer. „Die Tat muss Konsequenzen nach sich ziehen, die endlich das Problem an der Wurzel angehen.“Schockiert und betroffen zeigen sich der Bezirkssprecher der Süd-Tiroler Freiheit Vinschgau, Benjamin Pixner, und der Landtagsabgeordneter Sven Knoll. In einer Aussendung verurteilen sie die Bluttat an der 21-Jährigen Vinschgerin Celine Frei Matzohl scharf. Pixner bezeichnet ihn „als barbarisches Verbrechen, das ganz Südtirol und darüber hinaus erschüttert“.