Nach Chloraustritt: Lido bleibt geschlossen – morgen weitere Überprüfungen

Beim Befüllen von Tanks mit chemischen Substanzen für die Wasseraufbereitung war es zu einer Vermischung gekommen, die zur Bildung von Chlordämpfen führte. Insgesamt 12 Personen haben durch den Austritt der Chemikalien Vergiftungen erlitten (STOL hat berichtet) Wie die Berufsfeuerwehr gegenüber STOL erklärt, stehen am morgigen Mittwoch weitere Untersuchungen an, so soll bei einem Lokalaugenschein die Anlage im Hinblick auf etwaige technische Defekte überprüft werden.Morgen bleibe das Lido somit definitiv noch geschlossen, nach den Überprüfungen werde über das weitere Vorgehen entschieden.