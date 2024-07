Nach dem Sonnenschein die Gewitter

Bereits im Laufe des heutigen Nachmittags können sich Quellwolken bilden und teils kräftige Gewitter entstehen, so die Prognosen des Landeswetterdienstes.Morgen ist dann erneut mit gewittrigen Regenschauern zu rechnen. „Der Tag verläuft zeitweise sonnig, allerdings ziehen im Tagesverlauf von Norden her einige gewittrige Regenschauer durch. Vor allem in den nördlichen Tälern ist es föhnig“, heißt es seitens des Wetterdienstes. Die höchsten Temperaturen reichen von 25 Grad Celsius im Wipptal bis 31 Grad im Unterland.Am Dienstag das selbe Bild: Der Vormittag verläuft laut Prognosen recht sonnig, am Nachmittag bilden sich ein paar Gewitter