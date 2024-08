Nach Diebstählen: 32-jähriger Nigerianer abgeschoben

Der Mann war ursprünglich über die Südküste Italiens ins Land gekommen und hatte Asyl beantragt, welches jedoch von der zuständigen Kommission in Verona abgelehnt wurde. Auch ein anschließender Einspruch vor dem Gericht in Trient wurde abgewiesen, da seine Angaben als unglaubwürdig eingestuft wurden und er keine ausreichenden Integrationsbemühungen in Italien nachweisen konnte.I.K. war bereits mehrfach strafrechtlich auffällig geworden. Im Jahr 2021 wurde er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Diebstahls sowie unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt. Zudem erhielt er eine weitere Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten für einen Raubüberfall im Einkaufszentrum „TWENTY“ in Bozen, bei dem er versucht hatte, eine Kassiererin anzugreifen, nachdem er beim Diebstahl von Alkohol erwischt worden war.Angesichts seiner wiederholten Straftaten und der abgelehnten Asylgesuche ordnete die Polizei nun seine Abschiebung an. I.K. bleibt im Abschiebezentrum von Görz, bis seine Rückführung nach Nigeria vollzogen wird.