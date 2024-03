Die Berufsfeuerwehr Bozen wurde am späten Montagnachmittag zu einem Brandeinsatz gerufen: In einer Wohnung im 3. Obergeschoss war ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Es entstand beträchtlicher Schaden, den Wehrleuten gelang es aber 2 Katzen aus der brennenden Küche zu retten.