Nach Explosion in Bozen: Diallo soll in Verona obduziert werden

In der Nacht auf vergangenen Freitag war es in der Firma Aluminium Bozen in der Toni-Ebner-Straße in Bozen Süd während der Gieß- und Abkühlphase von geschmolzenem Aluminium in eine Form zu einer folgenschweren Explosion gekommen (STOL hat berichtet). 6 Arbeiter wurden dabei teils schwerst verletzt und in der Folge in Spezialkliniken nach Norditalien und Deutschland verlegt. Keine 2 Tage nach der Explosion erlag einer von ihnen – der 31-jährige Diallo Bocar – seinen Verletzungen im Krankenhaus von Verona. Dort soll auch die Obduktion, die angeordnet wurde, durchgeführt werden. Wie berichtet, dürfte die Bozner Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung und fahrlässiger Tötung eingeleitet haben.