Nach Farbattacke: Aktivisten zuerst festgenommen, dann freigelassen

Die Polizei nahm die 3 Klima-Aktivisten Davide Nensi, Alessandro Sulis und Laura Paracini fest, nachdem sie am Montag den Palazzo Madama in Rom mit roter Farbe beschmiert hatten ( STOL hat berichtet ). Nun hat der Richter ihre Freilassung angeordnet. Der Prozess für die 3 Umwelt-Aktivisten findet am 12. Mai statt.Beim Verhör erklärten die Aktivisten ihre Tat: „Nachdem ich die Katastrophe an der Marmolata gesehen habe, habe ich Angst um unsere Zukunft. Ich habe mich der Gruppe ,Letzte Generation‘ angeschlossen, um etwas zu verändern“, sagte einer der Festgenommenen. „Ich kämpfe dafür, die Gasemissionen zu stoppen und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern“.Laura Paracini war bereits bei der Attacke auf ein Van Gogh-Bild im „Palazzo Bonaparte“ beteiligt. Außerdem waren die 3 Klima-Aktivisten wahrscheinlich an Straßenblockaden beteiligt.