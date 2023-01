Nach Femizid in Rom: Täter bleibt in Haft

Ihm wird Mord aus niederen Beweggründen vorgeworfen. Bonaiuti hatte eine Beziehung zu Scialdone unterhalten, die aber beendet war.Er machte von seinem Recht gebrauch, die Aussage zu verweigern. Nach der Tat hatte Bonaiuti versucht zu flüchten. STOL hat berichtet. „Wenn jeder seine Arbeit, seine Pflichten als Bürger getan hätte, wäre diese Frau noch am Leben“, sagte der Anwalt des Täters, Fabio Taglialatela. „Sie scheint um Hilfe gebeten zu haben.“ In dieser Angelegenheit gebe es 2 Opfer. Sein Mandant habe nicht vorsätzlich gehandelt, sondern leide an psychischen und psychiatrischen Problemen.