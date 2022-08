Gadertaler nach Genuss von Orangensaft mit Beruhigungsmittel im Spital gelandet

Den Ermittlungen zufolge habe sich die attraktive 47-Jährige aus Vimercate ihren Opfern in Gastlokalen genähert, sei unter einem Vorwand bei ihnen zu Hause vorstellig geworden oder habe sie über soziale Netzwerke kennengelernt. Ihr Ziel sei immer dasselbe gewesen: Die Männer zu betäuben und anschließend um Geld und Wertgegenstände zu erleichtern.Unter den Männern, denen sie übel mitgespielt habe, soll sich auch ein 27-Jähriger aus dem Gadertal befinden. Er habe die Frau über soziale Netzwerke kennengelernt und sei zu ihr in die Lombardei gefahren, um sie persönlich zu treffen. Nachdem er in ihrem Beisein einen Orangensaft getrunken hatte, soll er in tiefen Schlaf gefallen sein.Am Rückweg nach Südtirol wurde der 27-Jährige plötzlich von starken Bauchschmerzen und Brechreiz geplagt und hielt im Krankenhaus von Rovereto an. Dort erst bemerkte er, dass aus seinem Rucksack 400 Euro fehlten. Die Untersuchung ergab, dass er Benzodiazepin im Blut hatte – ein Beruhigungsmittel, das dämpfend auf das Zentralnervensystem und schlaffördernd bis schlaferzwingend wirkt.Die 47-Jährige soll noch 5 weitere Männer im Alter zwischen 51 und 84 Jahren beraubt haben. Das Beruhigungsmittel habe sie sich mit gefälschten Rezepten besorgt. Sie wurde von den Carabinieri von Bellusco wegen des Verdachts auf Raub und Körperverletzung verhaftet.Die größte Beute soll sie bei einem 71-Jährigen gemacht haben, dem sie vorgegaukelt habe, einen Käufer für seine Münzsammlung (Wert: 80.000 Euro) gefunden zu haben. Sie habe den 71-Jährigen betäubt, mit seiner Kreditkarte um 4000 Euro Schmuck gekauft, und als er aufwachte, war auch die Münzsammlung weg.