Nach Gruppenvergewaltigung an einer 27-Jährigen: 2 Kosovaren verurteilt

Das unterschiedliche Strafmaß für die Angeklagten fußt u.a. darauf, dass der Strafsenat (Vorsitz Richter Carlo Busato, Richter Ivan Perathoner, Richter Walter Pelino) einen der beiden auch wegen Raub verurteilt hat – ihm war angelastet worden, der 27-Jährigen das Handy entrissen zu haben.Der anderen Angeklagte wurde vom Vorwurf des Raubes freigesprochen, auch wurden ihm die allgemein mildernden Umstände zuerkannt. Für die restlichen Vorhaltungen – Freiheitsberaubung und Körperverletzung – erging für beide Männer ein Freispruch. Sie können gegen das Urteil noch Rechtsmittel einlegen.Die 27-Jährige – eine Prostituierte aus Nigeria – war am späten Abend des 2. Mai in Bozen zu einem Mann ins Auto gestiegen. Wie sie später angab, habe er ihr 200 Euro für 2 Stunden ihrer Dienste in Aussicht gestellt.Der Mann fuhr los. Erst als sie die Stadt hinter sich gelassen hatten und 3 weitere Männer zustiegen, sei ihr mulmig geworden, erklärte die Frau den Ermittlern. Sie wollte aussteigen, aber der Mann am Steuer habe sie beruhigt, es gebe keinen Grund zur Sorge.Doch das ungute Gefühl blieb, deshalb merkte sich die 27-Jährige beim Aussteigen in Welschnofen das Kennzeichen des Autos. In der Wohnung habe der Mann, der sie abgeholt hatte, ungeschützten Sex verlangt. Man habe ihr das Handy weggenommen, dann sei sie von den Männern abwechselnd vergewaltigt worden. Erst als die Männer später dem Alkohol zusprachen, habe sie fliehen können.Die Staatsanwaltschaft erhob gegen 3 Männer Anklage, das Verfahren gegen den vierten wurde eingestellt, er selbst wurde ausgewiesen. Der dritte Mann hatte sich für ein verkürztes Verfahren entschieden, das am Montag aber nicht abgeschlossen werden konnte, nachdem die Verteidiger ihr Mandat niedergelegt hatten.Vorverhandlungsrichterin Elsa Vesco ernannte einen Pflichtverteidiger, der den Angeklagten am 16. Dezember – dem Tag, an dem mit einem Urteil zu rechnen ist – vertreten wird.