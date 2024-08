Nach Party in Pavia: 18-Jährige tot, 17-Jährige mit Herzstillstand – Drogen?

Toxikologische Untersuchungen angeordnet

Als 2 Rettungswagen und der Notarzt in der Via Bonomi, einem Wohngebiet in einem Vorort von Pavia, eintrafen, waren die Mädchen bereits bewusstlos.Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb eine der beiden Freundinnen in der Poliklinik San Matteo. Die andere junge Frau liegt in kritischem Zustand im selben Krankenhaus.Die Polizeidirektion Pavia, die zusammen mit der am Tatort anwesenden Kriminalpolizei die Untersuchung über den Fall leitet, geht nicht von einem Verkehrsunfall aus.Die Ermittler haben toxikologische Untersuchungen angeordnet, um die Ursache des Todesfalls zu klären. Nicht ausgeschlossen wird, dass die beiden Mädchen bei der Party Drogen konsumiert haben.