Nach Schläger-Attacke vor Club „Max“: 7 Angreifer identifiziert

Immer wieder fliegen in Südtirol am Wochenende die Fäuste. Oft aus nichtigen Gründen. Ein 20-Jähriger, der Ende Mai in Brixen brutal attackiert worden ist, wollte seine Angreifer nicht ungeschoren davon kommen lassen und kündigte eine zivilrechtliche Klage an: Auch die Ordnungskräfte blieben nicht untätig.Auslöser für die Attacke vor dem Lokal „Max“ soll eine Diskussion zwischen 2 Gästen an der Theke gewesen sein, wer zuerst zu bedienen sei. Diese mündete in einen Streit, woraufhin beide vor die Tür gesetzt wurden. Dort holte sich einer der beiden Verstärkung: Zu 7 fielen sie über ihr Opfer her – genauso wie über einen anderen, der Zeuge geworden war und dem Opfer zu Hilfe eilen wollte. Als die Sicherheitsleute darauf aufmerksam wurden und eingriffen, flohen die Angreifer.Die beiden Angegriffenen wurden bei der brutalen Schlägerei schwer verletzt und im Brixner Krankenhaus behandelt: Einer von ihnen erlitt einen Joch-, der zweite einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung. Auch mehrere Zähne waren ihm ausgeschlagen worden. Die Polizei Brixen nahm Ermittlungen auf.Videoaufnahmen halfen schließlich dabei, die 7 Schläger zu identifizieren: Es handelt sich um junge Männer albanischer, marokkanischer und kolumbianischer Herkunft, alle sind volljährig. Sie leben im Raum Brixen und Vahrn.Weil die Gewaltbereitschaft der 7 groß sei, ist über sie ein Verbot ausgesprochen worden, die Disco „Max“ und andere Lokale im Großraum von Brixen zu betreten. Dieses Verbot gilt 2 Jahre lang. Bei Nichtbeachtung drohen Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten und 2 Jahren sowie Sanktionen bis zu 20.000 Euro.Strafrechtliche Konsequenzen dürfte es für die 7 aber ohnehin geben.