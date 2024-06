Nach Schlammlawine: Entwarnung in Campill – Aufräumarbeiten laufen

Lokalaugenschein in Campill (v.li.): Bürgermeister der Gemeinde St. Martin in Thurn Giorgio Costabiei, Bezirksfeuerwehrpräsident Reinhard Kammerer, Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost Sandro Gius, Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Campill Roman Clara, Bezirksfeuerwehrinspektor Alex Zingerle - Foto: © LPA

„Die Wildbachverbauung ist weiter beim Aufräumen und beim Sichern potentieller Ausbruchstellen“, berichtet der Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost Sandro Gius, „wir sind mit Vorarbeiter Tobias Obwegs dabei, unterhalb der Rutschung den Seresbach in sein ursprüngliches Bachbett zurückzuführen“.Die Feuerwehrleute pumpen weiter Kellerräume aus und räumen auf.Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher hat sich heute vor Ort ein Bild der Lage verschafft: „Dank des Einsatzes vieler Helfer und Unterstützer und nach der genauen Analyse durch die Landesgeologen konnten wir Entwarnung geben, die 146 evakuierten Personen können in ihre Häuser zurückkehren. Mein Dank geht an alle, die umgehend tatkräftig mitgeholfen haben, darunter Freiwillige Feuerwehren, Zivilschutz, Wildbachverbauung, Landesstraßendienst, Landesforstdienst.“Heute um 19 Uhr wird bei einer Zivilschutzsitzung noch einmal eine Lagebewertung vorgenommen.Nach anhaltenden Regenfällen hatte sich gestern Früh eine Mure in den Seresbach in Campill in der Gemeinde St. Martin in Thurn gewälzt (STOL hat berichtet) , Freiwillige Feuerwehren, Wildbachverbauung, Landesforstbehörde und Landesgeologen hatten umgehend mit Sicherungs- und Aufräumarbeiten begonnen und waren auch über Nacht durchgehend im Einsatz.