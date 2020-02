Nach Südtirol-Urlaub mit Coronavirus in Heidelberger Klinik

Der ungefähr 50 Jahre alte Mann, der aus der Gegend um Schwetzingen/Oftersheim stammen soll, war mit einer Reisegruppe aus Brühl am vergangenen Samstag zum Skiurlaub in Wolkenstein eingetroffen. Die Gruppe hatte eine Ferienwohnung gebucht.Weil der Mann sich krank fühlte, ist er am Mittwoch mit einer Begleitperson vorzeitig heimgefahren. Der Rest der Gruppe fuhr am Donnerstag nach Hause.Nach seiner Rückkehr wandte sich der Mann an die Notfallambulanz der Heidelberger Universitätsklinik, wo er auch dem Coronavirus-Test unterzogen wurde. Nach der Auswertung am Donnerstag erwies sich der Test als positiv, wie auch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bestätigt.Die Vermieterin der Ferienwohnung in Wolkenstein hat sich inzwischen präventiv freiwillig in Quarantäne gesetzt.Allerdings ist völlig offen, wann und wo sich der Urlauber infiziert hat. Vor der Fahrt nach Gröden soll er sich laut deutschen Medien im vorerst nicht näher definierten Ausland aufgehalten haben.

