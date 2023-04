Nach Tod von Andrea Papi: „Der Schmerz ist noch stärker als die Wut“

Wie oft haben wir gesagt, es sei nur eine Frage der Zeit?

Die Autopsie der Leiche von Andrea Papi, dem Läufer, der oberhalb des Dorfes Caldes tot aufgefunden wurde, wird voraussichtlich heute stattfinden. Mehr dazu lesen Sie hier. Unterdessen herrscht in Clades und darüber hinaus große Anteilnahme am Tod des 26-Jährigen, wie die Tageszeitung „L'Adige“ berichtet.„Wie oft haben wir darüber gesprochen? Wie oft haben wir gesagt, es sei nur eine Frage der Zeit? Es ist passiert. Es ist Andrea passiert und ich bin untröstlich. Der Schmerz ist noch stärker als die Wut. Aber ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, nicht hier“, dies ist der emotionale, aber auch bitterer Abschied, den Renato Daprà an Andrea Papi richtet.Daprà war häufig mit Papi gemeinsam in den Bergen unterwegs. Die Nachricht von Papis Tod habe ihn sprachlos gemacht, schreibt „L'Adige“.Zahlreiche Freunde und Bekannte nahmen am gestrigen Donnerstag in den sozialen Medien Abschied von Andrea Papi und brachten ihre Trauer und den tiefen Schmerz nach dem Vorfall zum Ausdruck.Darunter ist auch Giuliano Bonomi: „Du musst 15 oder 16 Jahre alt gewesen sein, als ich dich das erste Mal im Fitnessstudio in Cles getroffen habe und als wir herausfanden, dass wir beide 'Solandri' sind, haben wir angefangen, gemeinsam zu trainieren. Eine einzigartige Freundschaft war geboren, du bist mir überall hin gefolgt, wie ein kleiner Bruder seinem großen Bruder. Auch wenn du keine Lust hattest oder spät mit der Arbeit fertig warst, warst du immer da. Wie viele gemeinsame Wettkämpfe in ganz Italien mit unseren Freunden von 'Kickboxing Trento'. Dank deiner Hilfe und deiner Leidenschaft haben wir die Workout- und Boxkurse ins Leben gerufen. Jetzt zu denken, dass du nicht mehr da bist, scheint mir unmöglich.“Am Freitagvormittag hat sich der Generaldirektor des Amtes für Zivilschutz, Forstwirtschaft und Fauna der Autonomen Provinz Trient, Raffaele De Col, mit Vertretern der Einsatzkräfte, die in der Nacht auf Donnerstag nach Papi gesucht hatten, getroffen.Der Bürgermeister von Caldes, Antonio Maini, nahm ebenfalls teil und dankte den Einsatzkräften „auch im Namen der Familie des jungen Mannes und der gesamten Gemeinde. Ich gratuliere Ihnen für Ihre Einsatzbereitschaft, die sich auch in diesem Fall bewährt hat“.Generaldirektor De Col überbrachte den Dank und das Mitgefühl des Trentiner Landeshauptmann, Maurizio Fugatti, und kündigte an, dass der Berghang, an dem Papis Leiche gefunden wurde, von Mitarbeitern des Forstkorps bewacht werde. Diese sollten auch Informationen für Personen bereitstellen, die das Straßen- und Wegenetz nutzen wollen.Suchhunde fanden Papis geschundenen Leichnam in der Nacht auf Donnerstag um 3 Uhr neben dem Wanderweg, der zur Grum-Alm im Gemeindegebiet von Caldes führt. „Ob es ein Bär war, wissen wir erst nach der Autopsie mit Sicherheit“, sagt der Bürgermeister von Caldes, Antonio Maini, zu STOL.Diese Befürchtung liegt jedenfalls nahe: Erst vor wenigen Wochen war der Bruder des Bürgermeisters von Rabbi nahe der Stelle von einem Bären attackiert worden ( STOL hat berichtet ).Andrea Papi war äußerst sportlich. Über gesundheitliche Probleme ist nichts bekannt. „Er hatte gerade sein Sportstudium beendet und ging jeden Tag joggen“, weiß der Bürgermeister. „Mehr muss man dazu nicht sagen.“Am gestrigen Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft von Trient, die eine Akte eröffnet hat, ein Gremium aus 3 Experten eingesetzt. Es handelt sich um einen Gerichtsmediziner, einen Tier-DNA-Experten und einen Veterinärmediziner, die die Todesursache von Andrea Papi klären sollen.Die Experten sollen klären, ob der 26-Jährige von einem Bären getötet wurde. Die genetischen Ergebnisse der am Tatort entnommenen organischen Proben dürften ebenfalls in den kommenden Tagen eintreffen. Sie werden dazu dienen, die Identität des Bären zu klären, der sich in der Gegend aufgehalten hat.