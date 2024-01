Nach tödlichem Arbeitsunfall: Große Trauer um Walter Oberkalmsteiner

Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehren und der Bergretter konnte der Landwirt nur mehr tot geborgen werden. - Foto: © Bergrettungsdienst Sarntal

„Ein besonders tragischer Fall“

Gerade jetzt im Winter, wenn es auf den hoch gelegenen Bauernhöfen im Sarntal etwas weniger zu tun gibt, widmen sich viele Bauern der Holzarbeit im eigenen Wald. Just bei dieser mühseligen Arbeit auf dem schneebedeckten und teilweise vereisten Waldboden ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr in einem Waldstück in der Nähe des Kohlhofes auf 1400 Metern Meereshöhe in der Sarner Fraktion Gebracksberg ein tragischer Arbeitsunfall (STOL hat berichtet) Dabei kam der Hofbesitzer Walter Oberkalmsteiner (47), der allein mit Holzschlägerungsarbeiten oberhalb seines Hofes beschäftigt war, aus noch ungeklärter Ursache unter einen umstürzenden Baum. Die besonders tragische Tatsache: Seine Frau soll ihn unter dem umgestürzten Baum gefunden haben.Oberkalmsteiner wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Bei der Bergung des leblosen Körpers waren 25 Männer der Freiwilligen Feuerwehren von Astfeld und Sarnthein, der Bergrettungsdienst Sarntal mit 10 Einsatzkräften, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Ordnungshüter von Sarnthein und die Notfallseelsorge im Einsatz.„Das ist ein besonders tragischer Fall. Es hat einen treu sorgenden Vater von 2 Kindern getroffen. Mein Mitgefühl ist bei der Ehefrau mit den Kindern“, sagte am Mittwochabend der Sarner Bürgermeister Christian Reichsigl auf Anfrage der „Dolomiten.“Der Einsatz des Hubschraubers war am Mittwoch nicht mehr nötig. Nach der Bergung im Wald durch die Bergretter wurde der Leichnam in die Leichenkapelle nach Sarnthein gebracht.Oberkalmsteiner war Viehbauer und Mitglied im Ortsbauernrat. Auch der Sarner Landtagsabgeordnete Franz Locher war gestern fassungslos; er kennt die Familie gut und bezeichnete Walter Oberkalmsteiner als sehr fleißigen und überzeugten Landwirt.