Nach tödlichem Übungsunfall: „Ein Restrisiko bleibt immer“

König: Die Kameraden sind nach der Tragödie in der Rienzschlucht sehr stark getroffen. Die psychische Belastung bei einem Einsatz, bei dem jemanden aus der eigenen Gruppe etwas zustößt, ist enorm. Auf so einen Vorfall kann sich niemand wirklich vorbereiten. Unsere Freiwilligen wissen, dass bei jedem Einsatz ein gewisses Restrisiko bestehen bleibt, man geht aber immer davon aus, dass alles gut geht. Wir bedauern den Unfall zutiefst und sind alle bestürzt über den Tod unseres Kollegen. Die Begleitung durch die Seelsorge ist in dieser schwierigen Situation eine große Stütze und hier in Südtirol vorbildhaft. Es tut gut, wenn man in so einer Situation mit jemandem reden kann.König: Bei jeder Übung, ebenso wie bei jedem Einsatz, werden die Risiken auf ein Minimum reduziert. Ein Restrisiko bleibt aber leider immer bestehen. Wir bemühen uns stets, die maximale Sicherheit für alle unsere Einsatzkräfte zu garantieren, aber leider kann man nie zu 100 Prozent ausschließen, dass etwas schief geht. Wichtig ist anzumerken, dass die letzte Entscheidung immer bei dem Retter selbst liegt. Jeder muss Gefahrensituationen und seine Fähigkeiten selbst einschätzen und abwägen, welchem Risiko er sich aussetzt. Wer sich etwas nicht zutraut, tut es auch nicht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass unseren Einsatzkräfte diese Abwägung sehr gut gelingt. Leider kann man aber trotzdem nie ausschließen, dass es zu einem Unfall kommen kann. Unsere Arbeit ist nicht riskant, aber ein Restrisiko bleibt.König: Im Jahr führen wir an die 100 Übungen durch, bei denen normalerweise bis auf eine Verstauchung nicht viel passiert. In 99 Prozent der Fälle geht alles gut. Dass es nun innerhalb so kurzer Zeit zu 2 tödlichen Unfällen gekommen ist, schmerzt uns alle sehr, ist aber sicher nicht die Regel.

pho