Nach tragischem Arbeitsunfall: Spenden für Hinterbliebene

Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.„Der Familienvater war ein begeisterter Landwirt und in der Dorfgemeinschaft sehr geschätzt. Die Familie trägt bereits ein besonderes Schicksal, dazu kommt nun großer Verlust, der wieder verarbeitet werden muss. Eine tragische und schmerzliche Situation, Fassungslosigkeit, eine Zeit mit Unsicherheiten und vielen Ängsten, wo die Familie eine starke Unterstützung und neue Hoffnung braucht“, heißt es in einer Presseaussendung des Bäuerlichen Notstandsfonds.Spenden können über die Spendenkonten des „Bäuerlichen Notstandsfonds EO“ unter dem Kennwort „Fam. Oberkalmsteiner Walter (Sarntal)„ eingezahlt werden.Jeder gespendete Euro kommt zu 100 Prozent der Familie Oberkalmsteiner zugute.Die Spenden an den BNF können von Privatpersonen und von Betrieben in der Einkommenssteuererklärung abgesetzt werden.